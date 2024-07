FC Bayern angeblich kurz vor Verpflichtung von Palhinha

Kommt der FC Bayern bei Joao Palhinha doch ans Ziel? Einem Medienbericht zufolge wechselt der defensive Mittelfeldspieler nach München. Es wäre ein Transfer im zweiten Anlauf.

Der Transfer des portugiesischen Nationalspielers Joao Palhinha (28) zum FC Bayern München soll angeblich kurz vor dem Abschluss stehen. Nach Informationen des TV-Senders Sky seien nur noch Details zu klären. Der deutsche Fußball-Rekordmeister soll an den FC Fulham angeblich eine feste Ablösesumme von 46 Millionen Euro zahlen, Bonusaufwendungen könnten diese Summe erhöhen.

Der defensive Mittelfeldspieler, der aktuell bei der EM im Einsatz ist, soll in München einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschreiben. Der Medizincheck soll nach der Europameisterschaft stattfinden. Offizielle Angaben zu dem Transfer gab es zunächst nicht.

Schon im Sommer 2023 war Palhinha ein Thema

Palhinha war schon im vergangenen Sommer ein Ziel des FC Bayern. Der damalige Münchner Trainer Thomas Tuchel hatte sich vor allem einen defensiv orientierten Sechser für das Mittelfeld gewünscht. Eine Verpflichtung des 30-maligen Nationalspielers, der seit zwei Jahren in Fulham spielt, war am letzten Tag der Wechselperiode geplatzt, weil der FC Fulham ihn ohne Ersatz doch nicht freigab.

„Das haben wir bedauert“, sagte Bayerns Vereinspräsident Herbert Hainer im Rückblick. Danach hatte Palhinha seinen Vertrag beim englischen Erstligisten bis zum Sommer 2028 verlängert.

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez hat dem FC Bayern zuletzt eine Verpflichtung des früheren Profis von Sporting Lissabon ans Herz gelegt. „Er ist nicht nur gut genug für Bayern, er würde Bayern sogar verstärken. Er macht Spieler um sich herum besser. Er verdient alles, was auf ihn zukommt. Als Mensch ist er sogar noch viel besser“, sagte Martinez, der mit Portugal am Freitag (21.00 Uhr) in Hamburg gegen Frankreich ins EM-Halbfinale einziehen will.

