FC Augsburg verpflichtet Matsima langfristig

Bislang ist Chrislain Matsima nur an den FC Augsburg ausgeliehen. Jetzt hat der Bundesligist den Verteidiger bis 2029 unter Vertrag genommen.

Der FC Augsburg hat den bislang ausgeliehenen Verteidiger Chrislain Matsima fest von der AS Monaco verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Wie der Bundesligist mitteilte, machte er von einer Kaufoption Gebrauch. Matsima erzielte beim 2:1-Erfolg über den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga.

Medienangaben zufolge soll für den 22-Jährigen eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro fällig werden. In der laufenden Saison kam Matsima, der mit Frankreichs Olympia-Auswahl im vorigen Sommer die Silbermedaille gewann, bereits in 15 Bundesliga-Spielen für die Augsburger zum Einsatz.

Sportdirektor sieht noch großes Potenzial

„Ich fühle mich in Augsburg sehr gut aufgehoben“, sagte Matsima laut Mitteilung. „Hier sehe ich die besten Möglichkeiten, mich als Spieler weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein.“

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic sieht es nach den bisherigen Eindrücken als folgerichtig an, die Kaufoption zu ziehen. „Er hat in seinen Einsätzen insbesondere mit Zweikampfstärke und Spielintelligenz überzeugt. Chrislain ist ein ambitionierter Spieler mit großem Potenzial, dessen Entwicklung wir beim FCA weiter unterstützen wollen“, erklärte Jurendic.

