FC Augsburg verliert Test gegen Hoffenheim mit 1:3

Die Bundesliga-Rivalen Hoffenheim und Augsburg messen sich kurz vor dem Wiederbeginn der Liga. Ein Rückkehrer erzielt gleich ein Tor für die Gastgeber.

Der FC Augsburg hat im einzigen Testspiel vor den weiteren Aufgaben in der Fußball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Bei Liga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim verlor die Mannschaft von Trainer Jess Thorup mit 1:3.

Die Gäste gingen durch einen Treffer von Elvis Rexhbecaj in Führung. Haris Tabakovic traf doppelt für Hoffenheim, Leih-Rückkehrer Erencan Yardimci sorgte für den Endstand in der Partie über 2x60 Minuten. Yardimci war zuletzt an Sturm Graz verliehen.

Start gegen Stuttgart

FCA-Coach Thorup wechselte nach der ersten Stunde laut Vereinsangaben in dem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine „nahezu komplett neue Mannschaft“ ein. So konnten kurz nach dem Jahreswechsel möglichst viele Spieler Wettkampfpraxis sammeln.

Wie die Hoffenheimer blicken auch die Augsburger auf eine nicht zufriedenstellende erste Saison-Hälfte zurück. Nachdem es mit einem 1:5 in Kiel in die Winterpause gegangen war, belegen die Augsburger den 13. Platz. Weiter geht es am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart.

