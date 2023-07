FC Augsburg verlängert mit Abwehrspieler Pedersen bis 2027

Mads Pedersen - Augsburgs Mads Pedersen in Aktion. - Foto: Tom Weller/dpa

Der FC Augsburg hat den in einem Jahr auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Mads Pedersen vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. «Mit Mads Pedersen haben wir einen Spieler an Bord, der mit seiner Vielseitigkeit und Dynamik sehr gut zu unserer Spielweise passt. Er hat in den letzten Jahren fleißig Einsatzminuten gesammelt und ist auch außerhalb des Platzes ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft», äußerte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter in einer Vereinsmitteilung des Fußball-Bundesligisten vom Freitag.

Der 26 Jahre alte Pedersen war 2019 aus seinem Heimatland Dänemark in die Fuggerstadt gewechselt. Seitdem spielte er 76 Mal für den FCA, dabei erzielte Pedersen drei Tore. In den vergangenen beiden Spielzeiten entwickelte sich der Verteidiger zur festen Größe in Augsburg. «Wir haben eine großartige Mannschaft, von deren Potenzial ich überzeugt bin. Deshalb bin ich hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team hart zu arbeiten, um weiterzuwachsen und in den kommenden Jahren unsere Ziele zu erreichen», begründete Pedersen die weitere Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen reist Pedersen an diesem Samstag ins Trainingslager nach Schladming. Dort bereitet sich die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen bis zum 23. Juli auf die neue Bundesliga-Spielzeit vor. Diese beginnt für Augsburg mit einem Heimspiel am 19. August gegen Borussia Mönchengladbach.

