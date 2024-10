FC Augsburg und Jahn Regensburg bestreiten Testspiel

Der FC Augsburg und der SSV Jahn Regensburg nutzen die Länderspielpause für ein Testspiel. Zuschauer können keine dabei sein.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg und Zweitligist SSV Jahn Regensburg bestreiten in der Länderspielpause ein Testspiel. Die Begegnung wird am Donnerstag in Augsburg ausgetragen. Wie der FCA mitteilte, findet das Spiel aus organisatorischen Gründen ohne Zuschauer statt.

Für die beiden Clubs aus Bayern lief die Saison bislang nicht wie erhofft: Augsburg belegt nach sechs Spieltagen Rang 13. Der SSV Jahn ist nach acht Spieltagen Letzter.

© dpa-infocom, dpa:241007-930-253810/1