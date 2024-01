FC Augsburg nimmt Vorbereitung auf Restsaison auf

Der FC Augsburg hat die kurze Vorbereitung auf die Restsaison in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Trainer Jess Thorup versammelte am Dienstag seine Mannschaft wieder auf dem Rasen um sich. Der Däne, der Ende Oktober das Amt vom beurlaubten Enrico Maaßen übernommen hatte, nahm auch selber an einem Trainingsspielchen teil.

„Die Hinrunde war eine Achterbahnfahrt, der Weg geht aber trotz dieser schlechten Leistung in die richtige Richtung“, hatte Allrounder Mads Pedersen nach dem verpatzten Jahresfinale gegen den VfB Stuttgart (0:3) gesagt.

Thorup hat beim FCA für einen Aufschwung gesorgt, der 2024 fortgesetzt werden soll. Für die Augsburger geht es in der Bundesliga gleich mit einem Kracher wieder los. Sie empfangen am 13. Januar den noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen.

