FC Augsburg leiht Tottenham-Profi Tanganga aus

Japhet Tanganga (links) - Japhet Tanganga von Tottenham Hotspur und Fred Onyedinma von Wycombe Wanderers kämpfen um den Ball. - Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Der FC Augsburg hat kurz vor Ablauf der Transferperiode in der Fußball-Bundesliga noch einen Abwehrspieler ausgeliehen. Vom englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur kommt Japhet Tanganga, wie der FCA am Freitag mitteilte. Der 24 Jahre alte Engländer wechselt mit einer Kaufoption nach Augsburg. Diese soll angeblich 5,5 Millionen Euro betragen. Über die genauen finanziellen Modalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, wie die Augsburger mitteilten.

«Ich will dem FCA helfen, seine Ziele zu erreichen, und mich in einem für mich neuen Umfeld beweisen», äußerte Tanganga. Der Neuzugang sei ein «sehr gut ausgebildeter und flexibel einsetzbarer Verteidiger, der sich durch seine Physis und Zweikampfstärke auszeichnet», sagte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic. Tanganga hatte bis zu seinem Wechsel 27 Spiele in der Premier League bestritten.

