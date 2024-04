FC Augsburg hofft auf Comeback

Augsburg verliert in Hoffenheim, auch weil gleich mehrere Leistungsträger und Stammspieler verletzt ausfallen. Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin macht Coach Thorup ein Geheimnis aus deren Zustand.

Der FC Augsburg hofft auf die rechtzeitige Regeneration einiger verletzter Leistungsträger für das nächste Heimspiel gegen Union Berlin. Trainer Jess Thorup wollte zwei Tage vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) keine konkreten Auskünfte zum Stand etwa bei den Außenverteidigern Kevin Mbabu und Iago oder den Mittelfeldspielern Kristijan Jakic und Fredrik Jensen geben. Er bestätigte lediglich, dass die langzeitverletzten Robert Gumny, Niklas Dorsch und Elvis Rexhbecaj wie erwartet ausfallen. Zu der Geheimniskrämerei sagte der dänische Coach, er wolle „die Karten nah am Körper halten, weil dann muss der Gegner ein bisschen warten, was passiert“.

Mbabu (Adduktoren), Iago (Fußprellung) und Jensen (Wade) hatten zuletzt schon beim 1:3 auswärts gegen Hoffenheim gefehlt, Jakic musste in der Partie wegen Achillessehnenproblemen früh ausgewechselt werden. „Wir werden alles versuchen, damit die Spieler hoffentlich bereit für den Kader sind“, kündigte Thorup an. „Wir hoffen, dass es möglich ist.“

Die Schwaben kämpfen als Tabellensiebter um den Einzug in den Europacup vor allem gegen die punktgleichen TSG Hoffenheim und SC Freiburg, die ein jeweils schlechteres Torverhältnis aufweisen. Wie schon seit Wochen blockte Thorup auf einer Pressekonferenz am Mittwoch Nachfragen zur möglichen Qualifikation für die internationalen Plätze ab. Sein Fokus gelte nur dem 1. FC Union Berlin, sagte er.

© dpa-infocom, dpa:240410-99-626283/2