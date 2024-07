FC Augsburg gibt Verteidiger-Talent langfristigen Vertrag

Der FC Augsburg will seine Stars von morgen selber entwickeln. Ein Teenager-Verteidiger bekommt einen Vertrag.

Der FC Augsburg hat nach Abwehrspieler Noahkai Banks (17) und Mittelfeldspieler Mahmut Kücüksahin (20) das nächste Talent an sich gebunden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat Innenverteidiger Felix Meiser (17) einen langfristigen Vertrag erhalten. Die Laufzeit nannte der Verein, der sich aktuell in Südafrika auf die kommende Saison vorbereitet, nicht.

Meiser hat in der vergangenen Saison 22 Spiele für die U17 und zwei Partien in der U19 der Augsburger absolviert. Er war zudem zweimal für die deutsche U16-Nationalmannschaft im Einsatz.

„Mit 17 Jahren konnte Felix Meiser dank seiner athletischen und defensiven Stärken bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison erste Spieleinsätze bei der U19 absolvieren. Als junger U19-Jahrgang wird er nun mit gezielter individueller Förderung im Talentmanagement an den Herrenfußball bei der U23 und an den Profifußball herangeführt“, erklärte Sportdirektor Marinko Jurendic.

