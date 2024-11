FC Augsburg gibt Teenager Schnitzer langfristigen Vertrag

Nach Noahkai Banks, Mahmut Kücüksahin und Felix Meiser bekommt das nächste Augsburger Talent einen langfristigen Vertrag. Tim Schnitzer soll mal für die erste Mannschaft spielen.

Der FC Augsburg gibt dem erst 16-jährigen Tim Schnitzer einen langfristigen Vertrag. Der Juniorennationalspieler spielt bereits seit der U10 beim Fußball-Bundesligisten. Der defensive Mittelfeldspieler ist nach Noahkai Banks, Mahmut Kücüksahin und Felix Meiser das nächste Augsburger Talent, das sich lange an den Club gebunden hat.

„Tim Schnitzer ist ein Spieler mit großem Potenzial, weshalb er in der Vergangenheit vermehrt in der nächsthöheren Ausbildungsstufe eingesetzt wurde. Mit diesem Ansatz wollen wir Tim in unserem Talentmanagement weiter fördern und ihn mit gezielten individuellen Maßnahmen behutsam an den Profifußball heranführen“, erklärte Sportdirektor Marinko Jurendic.

