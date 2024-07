FC Augsburg gewinnt Testspiel-Stadtderby

Im Stadtduell gegen den kleinen Nachbar Schwaben Augsburg siegt der FCA souverän. Stürmer Tietz sorgt im Rosenaustadion für das schönste Tor des Tages.

Der FC Augsburg hat sich im Stadtderby gegen den TSV Schwaben Augsburg keine Blöße gegeben. 3:0 (1:0) gewann der Fußball-Bundesligist ein Testspiel gegen den Regionalligisten. Für die Tore im altehrwürdigen Rosenaustadion sorgten Nathanael Mbuku (26.), Phillip Tietz (54.) und Masaya Okugawa (67./Foulelfmeter). Ansehnlich war vor allem das Tor von Tietz, das der Stürmer mit der Hacke erzielte.

Der FCA startet in der vorletzten August-Woche mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die 62. Bundesliga-Saison. Nach einem Trainingslager in Südafrika stehen zuvor aber noch hochkarätige Tests gegen Premier-League-Aufsteiger Leicester City am 3. August und den neunfachen französischen Meister Olympique Marseille am 10. August an.

