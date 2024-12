FC Augsburg droht Engpass in Abwehr

Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw fehlt dem FC Augsburg in Kiel gesperrt. Innenverteidigerkollege Chrislain Matsima knickt gegen Leverkusen um. Wie steht es um den Franzosen?

Dem FC Augsburg droht vor dem wichtigen Jahresfinale bei Holstein Kiel ein Engpass in der Abwehr. Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw fehlt am kommenden Samstag im Bundesliga-Gastspiel beim Aufsteiger wegen der fünften Gelben Karte. Im letzten Heimspiel dieses Jahres, dem 0:2 (0:2) gegen Doublegewinner Bayer Leverkusen am Samstag, knickte Gouweleeuws Verteidigerkollege Chrislain Matsima mit dem rechten Fuß um und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen behandelt werden.

„Er ist umgeknickt, es tut im Moment weh. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen“, berichtete Trainer Jess Thorup. „Es wäre ganz schlimm, wenn Matsima ausfällt.“ Als Ersatz für Gouweleeuw ist Maximilian Bauer eingeplant, bei einem Ausfall des Franzosen Matsima müsste Thorup kreativ werden.

„Wir hofften natürlich nicht, dass er ausfällt. Es ist kein struktureller Schaden, es ist nichts geschwollen“, erzählte Sportdirektor Marinko Jurendic über Matsima nach der Niederlage gegen Leverkusen. „Wir hoffen und gehen davon aus, dass er nicht länger ausfällt.“

