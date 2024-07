FC Augsburg beginnt Vorbereitung auf 14. Bundesliga-Saison

Der FC Augsburg legt wieder los. Trainer Thorup muss seine Mannschaft für die kommende Saison umbauen. Was passiert mit Kapitän Demirovic?

Der FC Augsburg startet in die Vorbereitung auf seine 14. Saison in der Fußball-Bundesliga. Trainer Jess Thorup versammelt am Montag (10.30 Uhr) seine Profis nach der Sommerpause erstmals wieder auf dem Rasen. Bereits Ende der vergangenen Woche standen Leistungstests auf dem Programm. Mit dabei waren auch Neuzugänge wie Verteidiger Keven Schlotterbeck (VfL Bochum) oder Stürmer Samuel Essende, der vom portugiesischen Erstliga-Absteiger FC Vizela gekommen ist.

Thorups Mannschaft bekommt ein neues Gesicht, auch weil der Abgang von Kapitän Ermedin Demirovic für angeblich rund 20 Millionen Euro Ablöse zum VfB Stuttgart bevorsteht. Verteidiger Felix Uduokhai gilt ebenfalls als Wechselkandidat.

Die Augsburger starten in der vorletzten August-Woche mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die 62. Bundesliga-Saison. Nach einem Trainingslager in Südafrika stehen zuvor aber noch hochkarätige Tests gegen Premier-League-Aufsteiger Leicester City am 3. August und den neunfachen französischen Meister Olympique Marseille am 10. August an.

