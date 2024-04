FC Arsenal kann mit Ödegaard gegen Bayern planen

Der zuletzt angeschlagene Kapitän Ödegaard ist beim FC Arsenal für das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern einsatzbereit. Das gilt auch für einen pfeilschnellen Flügelspieler.

Der FC Arsenal kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League mit Kapitän Martin Ödegaard planen. Der 25-jährige Norweger, der nach dem 0:2 in der Premier League gegen Aston Villa angeschlagen war, trainierte am Dienstag vor dem Abflug in London mit dem Team. Trainer Mikel Arteta kann auch den pfeilschnellen Offensivspieler Bukayo Saka gegen die Münchner einsetzen, der nach dem Liga-Spiel ebenfalls leicht angeschlagen gewesen sein soll.

Nach dem Verlust der Tabellenspitze wollen die Gunners um Nationalspieler Kai Havertz am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in München nach dem 2:2 im Hinspiel das Halbfinale erreichen. Dort ist Manchester City oder Real Madrid der Gegner.

