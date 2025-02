Fast 500 rauchende Köpfe bei Deutscher Quizmeisterschaft

Deutsche Quizmeisterschaft in Fürth - 500 Quiz-Begeisterte zerbrechen sich in der Stadthalle den Kopf, um in einer der Wettkämpfe einen Meistertitel zu gewinnen. - Foto: -/Deutscher Quiz-Verein/dpa

In Mittelfranken liefen am Wochenende die Buzzer heiß. Hunderte Quiz-Liebhaber rätselten im Kampf um einen Meistertitel um die Wette.

Rauchende Köpfe und volle Denkleistung sind bei der diesjährigen Deutschen Quizmeisterschaft in Fürth gefragt. Beinahe 500 Quiz-Begeisterte zerbrachen sich in der Stadthalle ihren Kopf, um in einer der Wettkämpfe einen Meistertitel zu gewinnen. Gespielt wurde sowohl am Samstag als auch am Sonntag.

In vier Disziplinen eiferten die Teilnehmer gegen- und miteinander: Einzel-, Doppel-, Team- und Buzzerwettbewerbe. Während beim Einzelquiz 150 Fragen auf die Teilnehmer zukommen, wurden im Doppel und Team jeweils 100 gestellt. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es keine Antwort-Auswahlmöglichkeiten, die Fragen sind überwiegend offen.

Geld gibt es zwar keines zu gewinnen, dafür aber Pokale und Medaillen. „Die allermeisten nehmen teil, weil sie Spaß an guten und kniffligen Fragen haben, und um andere Quiz-Begeisterte aus ganz Deutschland kennenzulernen oder wiederzusehen“, wie es vonseiten der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Quiz-Vereins hieß.

Die Meisterschaft ist demnach nicht an eine Stadt gebunden. Es sei lediglich der Austragungsmonat Februar gesetzt. In den letzten sechs Jahren wurde sie in Berlin ausgetragen, davor waren Hannover und Münster Austragungsorte.

