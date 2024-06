Fast 107.000 Katholiken in Bayern ausgetreten: Kirche verliert weiter an Mitgliedern

Der Mitgliederschwund in der katholischen Kirche in Deutschland setzt sich weiter fort. Im vergangenen Jahr kehrten 402.694 Katholiken ihrer Kirche den Rücken, 106.663 davon kamen aus Bayern.









Das geht aus der am Donnerstag in Bonn vorgelegten Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervor. Den bisherigen Höchstwert an Austritten mit mehr als 520.000 in Deutschland verzeichnete die Statistik für das Jahr 2022. Damals kehrten 153.586 Menschen aus Bayern der Kirche den Rücken.



Laut Kirchenstatistik für das Jahr 2023 gehören noch knapp 5,7 Millionen Menschen in Bayern der katholischen Kirche an. Nur im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gab es im vergangenen Jahr mit 115.431 Austritten noch mehr als in Bayern. Bundesweit ging der Exodus aus der Kirche im Vergleich zum Rekordjahr 2022 ebenfalls zurück. 402.694 Menschen traten 2023 aus der katholischen Kirche aus, 2022 waren es noch mehr als eine halbe Million gewesen. Aktuell zählt die katholische Kirche rund 20,3 Millionen Mitglieder in Deutschland, das entspricht den Angaben zufolge einem Anteil von circa 24 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Bundesrepublik.



Dass die Zahl der Austritte gesunken sei, sei „erst mal erfreulich“, sagte der Kölner Generalvikar Guido Assmann dem Domradio. Allerdings sei die Zahl insgesamt immer noch sehr hoch. „Insofern ist die Freude verhalten.“





Auch Evangelische Kirche muss Austritte hinnehmen





Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hatte bereits im Mai ihre Zahlen vorgelegt. Hier verzeichnete die Statistik rund 380.000 Austritte für 2023. Zum Jahresende gehörten nach vorläufigen Berechnungen der EKD 18,56 Millionen Menschen den bundesweit 20 Landeskirchen an.

– kna/dpa