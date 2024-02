Faschingszüge durch Städte: Hunderttausende erwartet

Feierwütige Narren auf den Straßen, fantasievoll verkleidet und lauthals singend: Franken freut sich auf seine Faschingszüge. Gelebte Disziplinlosigkeit ist dabei ein Muss.

Rote Pappnase auf, buntes Konfetti in die Tasche und vielleicht auch einen Taschenrutscher: Frankenweit gibt es an diesem Sonntag in vielen Städten und Gemeinden die traditionellen Faschingsumzüge. Besonders viele Närrinnen und Narrhalesen sind in Nürnberg, Würzburg und Coburg unterwegs, Hunderttausende Menschen werden erwartet.

In Würzburg (11.55 Uhr) soll der laut Eigenwerbung größte Faschingsumzug in Süddeutschland „rechts des Rheins“ stattfinden. Nach Angaben von Zugmarschall Michael Zinnhobel sind heuer 130 Gruppen mit etwa 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet. Mindestens 75.000 Menschen kamen laut Polizei im vergangenen Jahr zu dem mehrstündigen Spektakel in der Innenstadt.

In Nürnberg (13.00 Uhr) werden die Karnevalsgesellschaften wieder „Nämberch Ahaaaaaa“ von den Wagen plärren und eine große Menge an Kamelle den Zuschauern entgegenschleudern. Zum alljährlichen Faschingszug haben sich neben den Nürnberger Karnevalsgesellschaften etwa 50 weitere Gruppen angemeldet. Der Umzug wurde den Veranstaltern zufolge erstmals urkundlich im Jahr 1397 erwähnt. Auch in Bayreuth (13.00 Uhr) und Coburg (14.00 Uhr) sind für Sonntag Straßenumzüge angemeldet.

