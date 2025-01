Fasching 2025: Die größten Faschingsumzüge und Veranstaltungen in der Region auf einen Blick

Unter dem Motto „Monsterparty – Biss in den Morgen“ hat die Faschingsgesellschaft Gaudianer in Ruhstorf (Landkreis Passau) die Ballsaison 2025 eröffnet. − Foto: Bredl

Die närrische fünfte Jahreszeit ist da – und auch in Niederbayern und Oberbayern ist 2025 wieder einiges los. In unserer interaktiven Tabelle finden Sie die größten Veranstaltungen und Faschingsumzüge in der Region im Überblick.



Welche Faschingszüge und Faschingsmärkte 2025 in der Region stattfinden, haben wir in einer Tabelle für Sie zusammengestellt. Tippen Sie einfach den Namen Ihres Landkreises, Ortes oder ein Datum in das Suchfeld ein, um schneller zum gewünschten Suchergebnis zu gelangen. Sie können auch direkt nach Ihrer Lieblingsveranstaltung suchen.











Alle Berichte zum Fasching nach Regionen finden Sie hier:



