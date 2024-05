Fan-Show im Regen: DFB-Team bezieht EM-Quartier

Die Nationalmannschaft kann sich vor der Heim-EM auf ihre Fans verlassen. Trotz heftigen Regens wird der Empfang am Turnier-Quartier zum Show-Event mit Gratis-Shirts aus der Kanone.

Rund 2000 Fans haben der Fußball-Nationalmannschaft an ihrem EM-Quartier in Herzogenaurach trotz strömenden Regens einen enthusiastischen Empfang bereitet. Unweit vom Home Ground, auf dem die DFB-Stars während des Heimturniers wohnen werden, wurden Julian Nagelsmann und seine derzeit 24 EM-Kandidaten bei einem Show-Event von Ausrüster Adidas begrüßt.

In weißen Regenjacken schrieben der Bundestrainer und die Spieler Autogramme und posierten für Selfies. Aus den Boxen erklang die Fan-Hymne „Major Tom“. „Schön, dass Ihr alle da seid“, sagte Manuel Neuer und schoss mit Florian Wirtz aus einer schwarz-rot-goldenen Kanone Fan-Shirts in die Menge. „Vielen Dank fürs Erscheinen. Das Wetter ist beschissen. Das liegt aber nicht am mir. Ich habe immer aufgegessen“, scherzte Bundestrainer Nagelsmann.

Dicke graue Wolken und der immer stärker werdende Regen konnten die Fans nicht abhalten. Um die Wartezeit zu überbrücken, war schon vor der Ankunft ein Video von Neuer eingespielt worden, der aus dem Zug aus Thüringen grüßte: „Es dauert ein bisschen länger. Wir freuen uns auf Euch“, sagte die deutsche Nummer eins.

In den kommenden Wochen können die Fans auch sehen, ob die DFB-Elf in ihrem Quartier ist. Dann ist ein weißes Heimtrikot über dem Gelände zu sehen. Ist das Team zu Spielen unterwegs, prangt dafür das lila Auswärtsshirt als Zeichen für die Abwesenheit.

Die DFB-Auswahl hatte am Vormittag noch ihr letztes Training in Blankenhain in Thüringen absolviert, anschließend ging es mit dem ICE Richtung Franken. Am Samstag (11.00 Uhr) findet die erste Übungseinheit auf dem Gelände des Home Ground statt. Am Montag ist die Ukraine der vorletzte EM-Testgegner (20.45 Uhr/ARD) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Von Herzogenaurach aus wird die Nationalmannschaft wie bei der letzten EM 2021 auch zu ihren Spielen reisen. In der Gruppenphase heißen die Gegner Schottland (14. Juni/München), Ungarn (19. Juni/Stuttgart) und Schweiz (23. Juni/Frankfurt).

