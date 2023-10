Familienvater aus Oberbayern gewinnt zwei Lotto-Jackpots mit nur einem Tippfeld

Der Familienvater (48) aus Oberbayern spielt auf seinem Dauerschein jede Woche ein Tippfeld mit sen selben Zahlen. Damit räumte er nun in nur einer Ziehung sogar zwei Jackpots ab. − Symbolbild: dpa

Zwei Jackpots auf einen Streich hat ein Familienvater aus Oberbayern am Mittwoch mit einem einzigen Lotto-Tippfeld abgeräumt. Insgesamt ist der 48-Jährige damit nun fast zwölf Millionen Euro reicher. Vor kurzem machte es ein anderer Spieler ganz anders – er tippte neunmal die selben Zahlen.









Seit vielen Jahren hat der Unternehmer aus Oberbayern ein festes Ritual, wie die Lotto-Bayern Pressestelle am Donnerstag mitteilte: Mit nur einem ausgefüllten Tippfeld und den angekreuzten Zahlen 3,16,25,30,31,42 sowie der Superzahl 3 nimmt er jede Woche mittwochs und samstags am Lotto 6aus49 teil.









Für seinen online abgegebenen Spielauftrag, der noch bis 4. November an den Mittwochs- und Samstagsziehungen teilnimmt, hatte er 12,90 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr investiert. Mit dem Minimaleinsatz von 1,20 Euro pro Kästchen und Woche für den deutschen Glücksspielklassiker hat er nun bei der Mittwochsziehung am 11. Oktober gleich zwei Jackpots geknackt. Sein Kontostand wächst deshalb laut Lotto Bayern um genau 11.778.088,80 Euro an.



Zweimal mit einem Feld gewinnen – wie funktioniert das?





Als bundesweit einziger Lotto-Spieler hatte der Mann die höchste Gewinnklasse (Sechs Richtige plus Superzahl) getroffen. Dort war der Jackpot auf rund sechs Millionen Euro angewachsen. „Weitere fünf Millionen Euro sicherte sich der Glückspilz, weil der Jackpot in Gewinnklasse 2 (Sechs Richtige ohne Superzahl) auf rund fünf Millionen angewachsen war und es bundesweit keinen Gewinner in der Gewinnklasse 2 gegeben hat“, so ein Lotto-Sprecher.



Gemäß den amtlichen Teilnahmebedingungen werde in diesem Fall die Gewinnsumme der zweiten Gewinnklasse der ersten Gewinnklasse zugeschlagen. Einen eigenen Jackpot für die zweite Gewinnklasse gibt es demnach nicht, wenn in der Gewinnklasse darüber gewonnen wird.





„Das ist der Wahnsinn“, kommentiert der Glückspilz seinen Gewinn





„Das ist der Wahnsinn“, kommentierte der 48-jährige Familienvater sein Glück im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. „Als Unternehmer hat man immer Schulden zu tilgen und Löcher zu stopfen“, gab der Lotto-Multimillionär auf die Frage an, was er mit dem zweistelligen Millionenbetrag plant. Für die Erfüllung persönlicher Wünsche habe er noch Zeit.





Kürzlich wurde ein Spieler mit neun gleichen Tipps fast Millionär





Einen anderen kuriosen Glücksfall gab es kürzlich in der Lotterie Eurojackpot: Ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen hatte neun mal die identischen Zahlen getippt und daher auch neun mal einen Großgewinn abgeräumt. Auch einen Gewinner aus Bayern gab es in dieser Ziehung.