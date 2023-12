Familienglück zerstört: Fünffacher Vater starb an Ebola

Als Abdul Square vor neun Jahren am tödlichen Virus starb, hinterließ er seine Frau und fünf Kinder. Der Tod des geliebten Ehemanns und Vaters stürzte seine Familie in Angst, Isolation und Einsamkeit.







Wie Sie helfen können, lesen Sie auf unserer Sonderseite zur PNP-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“.



Wenn John an seinen Vater denkt, wird ihm immer noch warm ums Herz. „Ich vermisse meinen Vater so. Wenn er von der Jagd kam und ein Stachelschwein erlegt hatte, gab er uns Kindern immer die besten Stücke. Das sind meine schönsten Erinnerungen an ihn“, sagt der 20-Jährige über seinen vor neun Jahren verstorbenen Vater. Die Liebesbeweise des Vaters brachten dem Jäger möglicherweise auch den Tod. Denn der Verzehr von im Dschungel gejagten infizierten Tieren, sogenanntem „Bushmeat (auf Deutsch: Buschfleisch), gilt als möglicher Auslöser des schlimmsten Ebola-Ausbruchs aller Zeiten. Zwischen 2014 und 2016 gab es in Sierra Leone und den Nachbarländern Guinea und Liberia offiziell 11316 bestätigte Ebola-Tote, hinzu kommt eine vermutlich sehr hohe Dunkelziffer.





„Ich konnte nichts für ihn machen. Es war so schlimm“

„Abdul hatte plötzlich extrem hohes Fieber. Er musste sich ständig übergeben und hatte schlimmen Durchfall. Er war ein starker Mann, aber er hat sich vor Schmerzen auf dem Boden gekrümmt“, erinnert sich seine Frau Amie Lukullay mit Tränen in den Augen. „Das Schlimmste war, dass ich nicht zu ihm durfte“, erzählt seine Witwe.



Weil sie und die anderen Dorfbewohner vermuteten, dass der geschickte und im Dorf bis dahin geschätzte Jäger sich mit dem tödlichen Ebola-Virus infiziert haben könnte, zwangen die Dorfbewohner Amie Lukullay ihren Mann zu isolieren. „Er lag dahinter“, sagt die Witwe und zeigt auf eine aus drei Brettern zusammengezimmerte Tür. „Ich habe gehört, dass er Durchfall hatte und sich übergeben musste. Und ich habe gehört, wie er gestöhnt hat. Aber ich konnte nichts für ihn machen. Es war so schlimm“, berichtet die Bäuerin.





Raum am liebsten nie wieder betreten





Am liebsten hätte sie den Raum, in dem Abdul Square Todesqualen erlitt, nie wieder betreten. Doch dafür ist sie zu arm. Heute schläft sie mit ihrem zweiten Mann, den sie wenige Jahre nach dem Tod ihres ersten Mannes heiratete, in der dunklen, mit schrecklichen Erinnerungen vollgestopften Kammer.



Weil sie befürchtete, dass sie ihn sonst nie wiedersehen würde, wollte Amie Lukullay ihren Mann zunächst in ihrer armseligen Hütte verstecken, doch die Dorfältesten beschlossen, die Behörden über den Ebola-Verdachtsfall zu informieren. Kurz darauf erschienen zwei Männer in Schutzanzügen und nahmen Abdul Square in einem Geländewagen mit. „Als die Leute in den komischen Anzügen kamen, wusste ich irgendwie gleich, dass ich meinen Mann nie wiedersehen würde. Zum Glück war er vorher in Ohnmacht gefallen. So hat er zumindest nicht mitbekommen, dass er abtransportiert wurde und wie sehr die Kinder und ich geschrien und geweint haben“, berichtet seine Witwe.



Amie Lukullay sollte mit ihrer düsteren Prognose recht behalten. Wenige Tage nachdem ihr ihr Mann weggenommen wurde, erfuhr sie, dass er keine 24 Stunden später in einem Krankenhaus in der rund drei Stunden entfernten Bezirkshauptstadt Kenema gestorben war. Wo er begraben ist, haben die Behörden ihr bis heute nicht mitgeteilt. So konnten sie und ihre Kinder nie richtig von ihrem Ehemann und Vater Abschied nehmen. Und der Tod des Jägers hat weitere Narben hinterlassen.





„Leute hatten Angst vor uns“





„Seitdem mein Mann erkrankt war, hatten die Leute Angst vor uns. Sie wollten nichts mehr mit uns zu tun haben. Sie haben uns beschuldigt, dass wir Ebola ins Dorf gebracht haben. Sie haben uns drei Wochen lang verboten, unser Haus zu verlassen. Nur meine alte Mutter durfte uns Essen und Wasser bringen“, erinnert Amie Lukullay sich an die schlimmsten Wochen ihres Lebens. Und schlimme Wochen gab es im Leben der rund 45 Jahre alten Frau viele. Alleine der Bürgerkrieg zwischen 1991 und 2002 währte 564 Wochen.



„Ebola hat nicht nur meinen Mann und Tausende andere Menschen getötet. Die Krankheit hat auch unsere Dorfgemeinschaft zerstört. Jeder hatte Angst vor jedem. Es gab kein Vertrauen mehr. Nur noch Verdächtigungen. Für mich war die Ebola-Zeit schlimmer als der Krieg. Da haben wir zumindest zusammengehalten und uns zusammen vor den Killerkommandos versteckt. Aber während Ebola hat jeder für sich gekämpft. Oder sogar gegeneinander“, beklagt sich die traumatisierte Witwe.





Welthungerhilfe organisiert Hygiene-Trainings

Auch damit eine Pandemie wie das Ebola-Fieber oder Corona im Land mit dem katastrophalen Gesundheitssystem nicht erneut zu Tausenden Toten führen kann, hat MoPADA, die lokale Partnerorganisation der Welthungerhilfe, sich vorgenommen, die Hygiene in den vielen abgelegenen Dschungeldörfern in Sierra Leone zu verbessern. In Trainings lernen die Bewohner dort unter anderem, wie sie durch regelmäßiges Händewaschen, Sauberkeit in der Küche und einen hygienischen Umgang mit Trinkwasser die Übertragung von hochansteckenden Krankheiten verhindern können.



Auch Amie Lukullay hat an den Kursen teilgenommen. Ihren Schmerz können die Trainings nicht lindern, aber hoffentlich weiteren Schmerz verhindern. Die Mutter und Großmutter: „Früher hatten vor allem die Kinder hier ständig Durchfall. Manche sind daran sogar gestorben. Aber seitdem wir wissen, wie wir Krankheiten verhindern können, geht es den Kindern viel besser.“