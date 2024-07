Urlauberfamilie schleudert mit SUV von A3 bei Wörth: Ein Toter und vier Verletzte

Eine Familie ist auf der Heimreise aus dem Urlaub mit ihrem Auto auf der A3 am frühen Dienstagmorgen bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) schwer verunglückt. Ein 58-Jähriger starb, vier weitere Familienmitglieder sind laut Polizei leicht bis lebensgefährlich verletzt worden.









Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto einer Familie aus Rheinland-Pfalz auf der Rückreise vom Urlaub gegen 2.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau und Rosenhof nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der 19 Jahre alte Fahrer verlor auf der A3 Richtung Nürnberg die Kontrolle über SUV, der überschlug sich mehrfach und blieb in einem Graben liegen.





Rettungshubschrauber im Einsatz





Die Menschen, die in dem Auto unterwegs waren, wurden eingeklemmt und mussten teils von der Feuerwehr befreit werden. Ein 58-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen, zwei Familienmitglieder wurden schwerstverletzt, zwei weitere leicht. Neben einem Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.





Autobahn zwei Stunden lang voll gesperrt





Wie es zu dem Unfall kam, sei derzeit noch unklar, hieß es von der Polizei. Andere Wagen waren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an dem Unfall beteiligt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.



Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7000 Euro. Der Verkehr wurde nach einer rund zweistündigen Vollsperrung an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Am Morgen sind der rechte Fahrstreifen und die Standspur weiterhin gesperrt (Stand: 6.30 Uhr). Es kommt zu Stau und Behinderungen im Berufsverkehr.

