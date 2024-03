Falscher Polizist will Lastwagenfahrer mehrfach anhalten

Polizei mit Anhaltekelle - Ein Polizist hält eine Anhaltekelle in der Hand. - Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein falscher Polizist mit blauem LED-Band auf dem Auto und Stableuchte hat in Schwaben mehrfach versucht, den Fahrer eines Lastwagens anzuhalten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 47-Jährige den Sattelzug zuletzt am Montagabend auf der Bundesstraße 17 bei Augsburg stoppen - scheinbar für eine Verkehrskontrolle.

Er soll den Lastwagen dafür auch mit seinem Auto ausgebremst haben, bevor dessen Fahrer die echte Polizei rief. Die Ermittler stellten später nach eigenen Angaben an der Wohnadresse des 47-Jährigen „sämtliche Blaulicht- und Anhalteutensilien“ sicher.

Die Ermittlungen hätten zudem ergeben, dass der Mann in den vergangenen beiden Wochen immer wieder den betroffenen Lastwagenfahrer anhalten wollte. Die Hintergründe der Taten blieben laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar. Die Ermittler baten mögliche weitere Betroffene, sich zu melden. Gegen den 47-Jährigen werde unter anderem wegen Amtsanmaßung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240305-99-226588/3