Falsche 50-Euro-Scheine in Schweinfurt - Trio festgenommen

Sie versuchten ihr Glück in mehreren Läden - doch die falschen Fünfziger fielen auf. Ein Trio sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat in Schweinfurt ein Trio festgenommen, das in mehreren Geschäften mit falschen 50-Euro-Banknoten bezahlt haben soll. Die 19-Jährige und ihr 23 Jahre alter Begleiter seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die beiden seien aufgeflogen, nachdem das Falschgeld in einer Buchhandlung entdeckt worden war. Anschließend wurden die Blüten auch in einer Bäckerei und einer Apotheke bemerkt. Im von den beiden benutzten Auto fand die Polizei weiteres Falschgeld. Auch der 44 Jahre alte Fahrer des Wagens sei festgenommen worden. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

