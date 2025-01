Fall Poettinger: Der Vergleich von links mit dem Radikalenerlass hinkt

Eine Meldung hat diese Woche Teile des politischen Münchens in Aufregung versetzt: Die Klimakleberin Lisa Poettinger soll nicht Lehrerin werden dürfen.









Allerdings nicht wegen Klimaklebereien, sondern wegen Mitgliedschaft in linksextremistischen Organisationen. Ein „Einstellungshemmnis“, findet man im Kultusministerium von Ministerin Anna Stolz (Freie Wähler) – schließlich sollen Beamte allzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung einstehen. Extremisten sind da erfahrungsgemäß nicht immer verlässlich.



Jedenfalls echauffiert man sich jetzt vor allem in linken Kreisen und spricht von einer Rückkehr in die Zeit der Berufsverbote der 1970er- und 1980er Jahre, als der Radikalenerlass galt.





Vergleich mit dem Fall Schanderl-Strauß verbietet sich





Ein Vergleich mit der Posse aus dem Jahr 1980, als sich die Schülerin Christine Schanderl im Unterricht weigerte, einen Stoppt-Strauß-Button abzunehmen und deshalb von einem Regensburger Gymnasium flog, verbietet sich allerdings. Zwar galt derlei vielen Bayern damals als Majestätsbeleidigung gegen Ministerpräsident Franz Josef Strauß – war aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. Schanderl klagte, gewann, studierte später Jura und fand als Anwältin Gelegenheiten, sich am seinerzeit so kleinlich agierenden Freistaat zu revanchieren. Es ist eben ein Unterschied, ob man einen einzelnen Politiker ablehnt – oder das gesamte System.



Was nun am neuerlichen Aufschrei der politischen Linken verwundert, ist, wie vehement man sich für Poettinger einsetzt. Selbst bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert man, Poettinger zum Referendariat zuzulassen. GEW-Vize Florian Kohl findet, das Schulsystem müsse „auch kritische Stimmen aushalten können und Meinungsvielfalt als Bereicherung sehen, nicht als Gefahr“. Den Satz sollte sich AfD-Mann Björn Höcke aufschreiben. Sollte der studierte Lehrer jemals in den Schuldienst zurückkehren wollen, kann er ihn zitieren – denn seine Rückkehr an die Schule will SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser bekanntlich unbedingt verhindern.





Frankreichs Atomstrom für deutschen Wasserstoff: Finde den Fehler





Man kann, nein, man muss CSU und FW vorwerfen, in Sachen Windkraft und Leitungsausbau in Bayern allzu lange das Bremspedal bedient zu haben. Aber die Energiepolitik, die die rot-grüne Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sich in diesen Tagen ausgedacht hat, sagt viel über den aktuellen Zustand des Standorts Deutschland aus: Erst wurden deutsche Kernkraftwerke in der größten Energiekrise der Nachkriegsgeschichte abgeschaltet, als Ersatz sollen Gaskraftwerke gebaut werden, die sich mit Wasserstoff betreiben lassen – Wasserstoff, der mit Hilfe französischen Atomstroms produziert werden soll. Finde den Fehler...