Fahrzeug mit drei Insassen stürzt Hang hinab

Ein Fahrzeug mit drei Insassen ist in Oberfranken einen Hang heruntergestürzt. Ein Mensch sei - vermutlich schwer verletzt - mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Die zwei weiteren Insassen wurden den Angaben zufolge mit dem Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Hergang des Unfalls am Samstagmittag auf der Staatsstraße 2203 zwischen Lichtenfels und Altenkunstadt (Landkreis Lichtenfels) sowie die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.

