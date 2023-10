Fahrzeug brennt auf Autobahn 93 komplett aus

Gesperrte Straße - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». - Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Ein Fahrzeug ist auf der Autobahn 93 in der Nacht zu Donnerstag komplett ausgebrannt. Brandursache soll ein technischer Defekt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Alle fünf Mitfahrer konnten das Auto rechtzeitig verlassen - es wurde niemand verletzt.

Die Menschen waren bei Markschorgast unterwegs, als das Auto Feuer fing. Die A93 Richtung Berlin wurde an der Stelle für rund eine Stunde komplett gesperrt. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

