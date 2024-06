Fahrradfahrer wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein 63-jähriger Fahrradfahrer ist in Erlangen von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei am Dienstagmorgen mit dem Lastwagen in dieselbe Richtung gefahren, teilte die Polizei mit. An einer Kreuzung bog der Lastwagen dann nach rechts ab. Wieso der 59-jährige Lastwagenfahrer den Mann dabei erfasste, war zunächst noch unklar. Der Fahrradfahrer starb noch an dem Unfallort. Zu den Ermittlungen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-272963/2