Fahrradfahrer stößt frontal mit Bus zusammen

Ein Mann radelt einen Radweg entlang und will eine Kreuzung überqueren. Er stößt mit einem Bus zusammen. War die Ampelanlage schuld?

Ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer ist in München an einer Kreuzung frontal mit einem Reisebus kollidiert. Derzeit sei noch unklar, wie die Ampelanlage an der Kreuzung bei dem Unfall am Mittwochnachmittag geschaltet war, teilte die Polizei mit.

Der 65-jährige Radler hatte zwar einen Helm auf, erlitt den Angaben nach aber trotzdem ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 62 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt. Laut Polizei waren keine Fahrgäste im Bus.

