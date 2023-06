Fahrradfahrer stirbt trotz Helm nach Sturz

Blaulicht - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Nach einem Sturz mit seinem Fahrrad in Rott am Inn ist ein 83-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Freitag bergab in Richtung Bahnhof gefahren und dabei gestürzt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim mit. Trotz seines Helms sei er wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun insbesondere einen Motorradfahrer, der den Radler unmittelbar vor dem Sturz überholt haben soll. Zudem wurde ein Gutachter beauftragt, der helfen soll, den Hergang des Unfalls zu ermitteln.

