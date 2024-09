Fahrradfahrer stirbt nach Unfall

Blaulicht - Ein 41-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Sturz in Haldenwang gestorben. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein 41-Jähriger stürzt im Allgäu von seinem Mountainbike und verletzt sich schwer. Einen Tag später stirbt der Mann im Krankenhaus.

Ein 41-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Sturz in Haldenwang (Landkreis Oberallgäu) gestorben. Der Mann sei am Samstag aus unklarer Ursache von seinem Mountainbike gestürzt und habe sich schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Einen Helm trug er den Angaben zufolge nicht.

Er sei nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Einen Tag später sei er seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Dass andere Verkehrsteilnehmer bei dem Unfall eine Rolle spielten, schlossen die Ermittler aus.

