Fahrradfahrer schlägt auf Bahnmitarbeiter ein

Ein Mann wird am Bahnsteig auf sein Fehlverhalten hingewiesen - und geht auf einen Bahnmitarbeiter los. Die Polizei sucht nun nach dem Aggressor.

Ein Bahnmitarbeiter ist angegriffen worden, nachdem seine Kollegin und er einen Mann gebeten hatten, den Bahnsteig freizumachen. Wie die Polizei mitteilte, regierte der bislang unbekannte Mann aggressiv, als eine Bahnmitarbeiterin ihn am Dienstag dazu aufforderte, nicht mit seinem Fahrrad am Bahnsteig in Muhr am See (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) entlangzufahren.

Laut Polizei stellte sich ihr Kollege schützend vor sie - und wurde von dem Fahrradfahrer angegriffen. Er habe mit den Fäusten auf Gesicht und Oberkörper des Bahnmitarbeiters eingeschlagen und ließ erst von ihm ab, als dessen Kollegin eingriff.

Der Bahnmitarbeiter erlitt Schürfwunden an den Beinen und eine Schwellung im Gesicht. Seine Kollegin wurde nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, konnten beide ihren Dienst fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt nun zu dem Vorfall und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:241115-930-289683/1