Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto tot

Ein Fahrradfahrer stößt mit einem geparkten Auto zusammen. Die Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten.

Ein Mann ist infolge eines Fahrradunfalls im oberfränkischen Landkreis Coburg gestorben. Der 62-Jährige sei am Montagnachmittag in der Kloster-Banz-Straße mit einem in Fahrtrichtung geparkten Auto in der Gemeinde Itzgrund zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Ersthelfer riefen demnach umgehend den Notarzt für den regungslos am Boden liegenden Fahrradfahrer. Die Einsatzkräfte stellten noch vor Ort den Tod des Mannes fest. Die Polizei schließe ein Fremdverschulden derzeit aus. Die Straße war im Zuge der Unfallaufnahme für drei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

