Fahrer wird bei Unfall aus Auto geschleudert und stirbt

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 99 bei München aus seinem Auto geschleudert worden und gestorben. Der 37-Jährige aus Nordrhein-Westfalen sei am Dienstag mit seinem Wagen bei Unterföhring in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs gewesen, als er ins Schlingern geraten sei, teilte die Polizei mit. Der Wagen habe sich in der Folge überschlagen. Dabei sei der offenbar nicht angeschnallte Fahrer aus dem Auto geschleudert worden. Der Mann sei noch am Unfallort gestorben. Die Ursache für den Unfall blieb den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Verkehrspolizei ermittelte.

