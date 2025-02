Fahrer soll rote Ampel missachtet haben - Toter nach Unfall

Vermutlich alkoholisiert soll ein Mann über eine rote Ampel gefahren sein. Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen, ein Mensch stirbt - und der mutmaßliche Verursacher flieht.

Ein vermutlich alkoholisierter Fahrer soll eine rote Ampel missachtet und in der Folge einen tödlichen Unfall in Schweinfurt verursacht haben. Wie die Polizei mitteilte, starb ein 27-jähriger anderer Autofahrer. Der 34-jährige mutmaßliche Unfallverursacher soll geflüchtet sein.

Den Angaben nach prallte der Wagen des Mannes am Donnerstagabend in einer Kreuzung in das Auto des 27-Jährigen. Von der Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne geschleudert, es überschlug sich mehrfach. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer und brachten ihn in eine Klinik. Der Mann starb.

Währenddessen soll der 34-Jährige von der Unfallstelle geflüchtet sein. Die Polizei fand ihn kurze Zeit später stark alkoholisiert bei sich zu Hause und nahm den Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.

Dem 34-Jährige werden unter anderem fahrlässige Tötung bei einem Verkehrsunfall, Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen. Bei den Unfallermittlungen ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden.

