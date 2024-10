Fahrer flieht vor Kontrolle - Auto landet im Klärbecken

Ein Autofahrer soll von einer Streife kontrolliert werden und flieht. Doch dann kommt der Wagen von der Straße ab. Und landet an einem ungewöhnlichen Ort.

In Bamberg ist der Fahrer eines Autos vor einer Polizeistreife geflüchtet und dabei in einem Klärbecken gelandet. In der Nacht sollte im Stadtgebiet ein Fahrzeug kontrolliert werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer des Wagens sei geflüchtet und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem sein Auto einen Zaun durchbrochen hatte, landete es im Klärbecken. Die drei Insassen konnten sich aus dem Auto befreien und wurden nicht verletzt. Zu ihrer Identität gab es zunächst keine Auskunft.

© dpa-infocom, dpa:241015-930-260553/1