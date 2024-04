Den gleichen Fehler zweimal gemacht: In Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Mann mit dem Auto zur Polizei gefahren - zu einer Vernehmung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 56-Jährige war demnach bereits zuvor von Beamten ohne Führerschein hinter dem Steuer erwischt und angezeigt worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei vom Mittwoch. Er erhielt am Dienstag eine zweite Anzeige.

