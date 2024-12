Fahrdienstleiterin betrunken - Lokführer wählt Notruf

Weil die Fahrdienstleiterin am Bahnhof Kühbach nicht antwortet, ruft ein Lokführer den Notruf. Die Polizei findet die Frau offenbar stark alkoholisiert vor.

Die Polizei ermittelt gegen eine Fahrdienstleiterin am Bahnhof Kühbach, die in der Nacht mutmaßlich stark alkoholisiert im Dienst war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille, wie die Polizeiinspektion Aichach mitteilte. Die Frau habe zudem Wahrnehmungsschwierigkeiten gehabt. Inwieweit Passagiere und Züge in Gefahr waren, werde derzeit noch ermittelt, hieß es von der Bundespolizei.

Der Zustand der Frau war aufgefallen, nachdem sie gegen 1.30 Uhr nicht auf Kontaktversuche eines Lokführers reagiert hatte. Der Mann ging laut Polizei daraufhin zur Bedienungszentrale. Die Fahrdienstleiterin hatte sich den Angaben zufolge dort aber eingesperrt und reagierte nicht, weswegen der Lokführer den Notruf wählte.

Neben der Polizei kamen auch Rettungsdienst und Freiwillige Feuerwehr, die sich Zugang zur Bedienzentrale verschafften. Gegen die Frau läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

