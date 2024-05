Fahranfänger isst Spargel mit Marihuana: Am Steuer erwischt

Ein Fahranfänger ist nach dem Verzehr eines Spargelgerichts mit Marihuana beim Autofahren in Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) erwischt worden. Polizisten kontrollierten den 18-Jährigen am Dienstag und bemerkten drogentypische Auffälligkeiten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht. Daraufhin gab der 18-Jährige zu, Spargel mit einem Cannabis-Topping gegessen zu haben.

Neben einer Blutentnahme kommt auf den jungen Mann voraussichtlich eine Anzeige zu. Wegen seiner Probezeit wird die Fahrerlaubnisbehörde ebenfalls Maßnahmen ergreifen. Das kann nach Polizeiangaben eine Nachschulung sein - oder im schlimmsten Fall der Führerscheinentzug.

