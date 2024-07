Fahndungsfotos der Polizei nach Mord von Herrsching

Mutmaßliches Gewaltdelikt in Bayern - Ein Tötungsdelikt erschüttert das idyllische Herrschin am Ammersee. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. - Foto: Vifogra / Haubner/vifogra/dpa

Wer ist der blonde Mann mit Bart in einem Supermarkt in Oberbayern? Die Polizei hält ihn für einen Tatverdächtigen und warnt: „Sprechen Sie die Person nicht direkt an.“

Der gewaltsame Tod eines 74-Jährigen in Herrsching am Ammersee sorgt am Freitagabend für einen Schock - nun geht die Polizei mit Fahndungsfotos des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Mann bereits mehrere Stunden vor der Tat in Herrsching aufgehalten, heißt es in einer Mitteilung. Möglicherweise sei er deshalb auch auf Fotos und Videos, etwa von Überwachungskameras, zu sehen. Die Ermittlungsbehörden riefen dazu auf, der Polizei entsprechendes Material zur Verfügung zu stellen - auch übers Internet.

Die veröffentlichten Bilder zeigen einen Mann mit lichtem, blondem Haar und Bart. Eines stammt von einer Kamera in einem Supermarkt und zeigt den Unbekannten, wie er in der Abteilung für Hygieneartikel nach Ware stöbert. Zwei weitere entstanden am Tatort, einem Einfamilienhaus im Ortsteil Mühlfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der mutmaßliche Täter den Rentner dort angegangen und dann getötet haben. Die Ehefrau des Opfers konnte zu einem Nachbarn flüchten, der die Polizei alarmierte. Der mutmaßliche Täter soll währenddessen geflüchtet sein. Im Haus fanden die Polizeikräfte die Leiche des 74-jährigen.

