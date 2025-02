Fahndung nach flüchtigem Bamberger Psychiatriepatienten

Ein 31-Jähriger ist am Mittwoch aus einer Psychiatrie in Bamberg geflohen. Dort war er untergebracht, weil er in einer Drogerie ein Messer gezückt hatte. Die Polizei sucht weiter nach dem Mann.

Die Bamberger Polizei fahndet weiter nach einem aus der Psychiatrie geflohenen 31-Jährigen. Der Mann war vergangene Woche eingewiesen worden, nachdem er eine Drogerieangestellte mit einem Messer bedroht hatte. Mitarbeiter des Krankenhauses meldeten ihn am Mittwoch als vermisst.

Seither suchen zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Mann, er könnte nach Einschätzung der Polizei in Richtung Berlin unterwegs sein, hieß es in einer Mitteilung. Der etwa 1,75 Meter große und 75 Kilogramm schwere Mann hat schulterlange braune Haare und ist demnach auf Medikamente angewiesen, sein psychischer Zustand könnte laut Polizei instabil sein. Die Beamten appellierten an die Bevölkerung, den 31-Jährigen vorsorglich nicht anzusprechen und stattdessen die Polizei zu verständigen.

