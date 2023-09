600 Quereinsteiger beginnen in Bayern mit dem neuen Schuljahr ihren Vorbereitungsdienst für Lehramt. Sie verdienen sofort mehr als sogenannte Fachlehrer, die es vor allem an der Mittelschule gibt. Der Unterschied beträgt 11.000 Euro im Jahr und könnte sogar noch größer werden – was die pädagogisch voll ausgebildeten Fachlehrer naturgemäß ärgert.