Facebook-Post verunsichert Weidner Eltern – Polizei gibt Entwarnung

Ein Facebook-Post sorgte in Weiden für Aufruhr: Angeblich hätte jemand versucht, ein Kind in ein weißes Auto zu zerren – am Ende hätte das Kind aber gerettet und der Polizei übergeben werden können. Doch die Polizei sagt: Ein solcher Vorfall ist ihnen nicht bekannt.









Im Laufe des Mittwochnachmittags meldeten sich bei der Polizei mehrere Bürger, "die besorgt waren" und wissen wollten, ob an der Meldung etwas dran sei, sagte ein Sprecher der Weidner Polizei auf Anfrage. Auch einige seiner Kollegen, die selbst Eltern sind, haben den Beitrag über Facebook entdeckt.



Der Post selbst ließ Dramatisches vermuten: Angeblich wäre jemand beobachtet worden, der versucht habe, ein Kind in ein weißes Fahrzeug zu zerren. Das Kind hätte aber gerettet und der Polizei übergeben werden können. Der Unbekannte wäre daraufhin geflüchtet, so fasst der Polizeisprecher den Inhalt zusammen, der auf Facebook die Runde machte.



Keine Hinweise, die auf Gefahren für Kinder hindeuten



Allerdings ist bei der Polizei nichts aktenkundig geworden, was auch nur annähernd zu der Meldung passt. "Bis dato wurde uns kein derartiger Vorfall zugetragen", sagt der Polizeisprecher. Und der Beamte stellt klar: Wenn der Polizei ein Kind übergeben werde, wäre das auf jeden Fall aktenkundig. Dass so etwas passiert sei, könne man "definitiv ins Reich der Fabel verweisen".



Es seien auch keine Hinweise bekannt, "die auf eine Gefahr für Kinder in Weiden hindeuten", heißt es in einer Pressemitteilung, die die Weidner Polizei herausgegeben hat. Dennoch dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen des Beitrags an. Der Post selbst ist mittlerweile gelöscht worden, sagt der Polizeisprecher.



Wer kann Licht ins Dunkle bringen?



Wie genau es zu dem Facebook-Beitrag gekommen ist, ist vorerst weiter offen. Für die Beamten ist aber denkbar, dass es sich vielleicht um ein "subjektives Empfinden" handelte, dass also eine eigentlich harmlose Situation möglicherweise dramatischer wahrgenommen wurde. So könnte es beispielsweise sein, dass sich ein Kind gewehrt hat, als seine Eltern es ins Auto bringen wollten.



Nun hoffen die Beamten auf Hinweise von Personen, die "Licht ins Dunkel dieser Angelegenheit bringen" und helfen können, die Hintergründe des Facebook-Beitrags aufzuklären. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0961)4010 mit der Polizei in Weiden in Verbindung zu setzen.

