Explosion mitten in der Nacht: Fünf Verletzte bei Hochhaus-Brand in Mindelheim

Eine Wohnung im fünften Stock eines Hochhauses ist am Montagmorgen in Mindelheim in Brand geraten. − Symbolbild: dpa

Erst ein Explosionsgeräusch, dann ein Flammen-Inferno im fünften Stock: Wegen eines Wohnungsbrands ist ein neunstöckiges Hochhaus in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) evakuiert worden.









Es gab laut Polizei fünf Leichtverletzte wegen Rauchgasvergiftungen, unter ihnen die zwei Bewohner der Wohnung im fünften Stock, in der das Feuer wohl ausgebrochen war. Die beiden Bewohner konnten sich selbst über das Treppenhaus retten und die Feuerwehr alarmieren. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Balkon. Drei weitere Menschen zogen sich leichte Verletzungen wegen des starken Rauchs im Treppenhaus zu, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Brand sei mittlerweile gelöscht.



Am frühen Morgen hatten alle Menschen das Haus verlassen. In dem Wohnhaus sind nach Angaben der Polizei 67 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet. Das gesamte Haus sei nun unbewohnbar aufgrund von Rauchgas und des Löschwassers, sagte der Sprecher. Für die Betroffenen wurde eine Sammelstelle im Haus des Roten Kreuzes in Mindelheim eingerichtet, wo sie versorgt wurden.



Die Brandursache vermuten die Ermittler in einem explodierten E-Scooter-Akku. Das hätten Zeugen berichtet. Der Sachschaden dürfte nach derzeitigen, vorsichtigen Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

−

dpa/jra