Explosion in Wohnhaus - Leichnam entdeckt

Explosion am Wohnhaus in Bayern - Das Haus ist explodiert - die Ursache noch unbekannt. - Foto: News5 / Ferdinand Merzbach/NEWS5/dpa

In einem Wohnhaus in Unterfranken brennt es, Trümmer fliegen durch die Luft. Nach ersten Untersuchungen steht fest: In dem Gebäude gab es eine Explosion.

In einem Wohnhaus in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) hat es eine Explosion gegeben. Wodurch diese ausgelöst wurde, steht nach Polizeiangaben bisher nicht fest. Im Obergeschoss des Anwesens seien Gasflaschen gefunden worden. Zudem fanden Rettungskräfte dort eine Leiche - ob es der bisher vermisste Bewohner ist, soll nun eine Obduktion am Donnerstag klären. Der Körper sei stark verbrannt.

Brandfahnder sind derzeit am Unglücksort und versuchen herauszufinden, wie es zu der Explosion kommen konnte und ob sie absichtlich oder versehentlich ausgelöst wurde.

Andere Bewohner des Hauses hatten es am Dienstagnachmittag selbstständig und unverletzt verlassen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen hohe Flammen aus dem Dachstuhl, die auf das gesamte Obergeschoss übergegriffen hatten. Ob es zuerst brannte und dadurch zur Explosion kam oder umgekehrt, müssen die Ermittlungen zeigen.

Mehrere Pferde auf einer angrenzenden Koppel wurden durch umherfliegende Trümmerteile verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:241016-930-261657/2