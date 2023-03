Explosion in Wohnhaus: 17-Jähriger schwer verletzt

Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. - Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In einem Wohnhaus in Jengen (Landkreis Ostallgäu) ist ein pyrotechnischer Gegenstand explodiert und ein 17-Jähriger wurde dabei am Freitag schwer an der Hand verletzt. Der Jugendliche habe mit dem Gegenstand hantiert, als der aus bisher nicht geklärten Umständen explodierte, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Samstag. Ein Rettungshubschrauber flog den 17-Jährigen in eine Spezialklinik.

Weitere Menschen wurden nicht verletzt, wie ein Sprecher sagte. Es war zunächst unklar, wie der Jugendliche an die Gegenstände kommen konnte und ob ein Fremdverschulden vorliegt.

© dpa-infocom, dpa:230304-99-826392/2