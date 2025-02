Experten sehen noch viele Hürden für Bayerns Wärmewende

Alte Heizungen - In vielen Häusern in Bayern gibt es sehr alte Wärmeerzeuger wie Ölheizungen. Eine Umstellung ist kurzfristig kaum möglich und verhindert daher nach Angaben von Experten den Wechsel zu klimafreundlichen Techniken. (Illustration) - Foto: picture alliance / dpa

Neben einer Wende bei der Stromproduktion ist gerade auch der Bereich Wärmeversorgung entscheidend für eine klimafreundliche Zukunft. In Bayern gibt es auf dem Weg noch viele Baustellen.

Aus der Sicht von Experten behindern viele Hürden eine erfolgreiche und zügige Wärmewende in Bayern. Bei einer Anhörung im Landtag verwiesen viele der geladenen Fachleute unter anderem auf eine fehlende Verlässlichkeit der Politik, fehlende Finanzierungskonzepte und die Altersstruktur der Gebäude im Freistaat. „Was uns fehlt, ist einfach eine Beseitigung der bestehenden Hindernisse. Das erfordert klare Rahmenbedingungen, transparente Strukturen und den politischen Willen für die Kooperation“, sagte Franz Barenth, technischer Leiter und Prokurist der Erdwärme Grünwald GmbH.

Alte Gebäudesubstanz in Bayern ein Problem

In Ober- und Niederbayern würde die Wärmewende etwa wegen des meist deutlich höheren Durchschnittsalters der Gebäude erschwert. Die Gebäude seien „deutlich älter und haben einen deutlich höheren Sanierungsbedarf, als wir das vielleicht im Vergleich zum Rest der Republik sehen“, sagte Marcus Böske, Geschäftsführer der Energie Südbayern GmbH. Für eine erfolgreiche Wärmewende sei aber eine höhere Sanierungsrate entscheidend. Hierfür fehlten aber oft Fachkräfte.

„Wir brauchen 500 Millionen Euro“

Aus Sicht der meisten Fachleute sind zudem für die erfolgreiche Wärmewende eine langfristige Verlässlichkeit und Sicherheiten für die meist teuren Anschubfinanzierungen essenziell. „Wir brauchen 500 Millionen Euro, dann könnte man damit 200 Projekte rollierend bis 2040 umsetzen“, betonte Stefan Graf, Direktor des Bayerischen Gemeindetags. Gerade bei der Tiefengeothermie gebe es zu Beginn immens hohe Kosten, die viele Kommunen überforderten und am Ende die Suche nach klimafreundlicher Erdwärme verhinderten. Es brauche daher eine staatliche Risikoabsicherung.

Für den Obermeister der Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik München, Olaf Zimmermann, braucht es mehr politische Zuverlässigkeit. Was in der Politik gemacht werde, sei ein Hin und ein Her. „Man muss klare Vorgaben geben. Der Kunde braucht klare Vorgaben“, sagte der Unternehmer. Wenn derzeit etwa das Gebäudeenergiegesetz im Wahlkampf nur zum Stimmenfang genutzt werde, führe das „definitiv zur Verunsicherung“.

Oft veraltete Wärmeerzeuger

Laut Zimmermann kommt dringender Handlungsbedarf bei der Erneuerung der Wärmeerzeuger hinzu. Oftmals gebe es in den Haushalten „eine sehr überalterte Struktur“. Deshalb stünden die Kunden dann meistens vor einer totalen Sanierung, weil die Heizkessel teilweise 20 bis 30 Jahre alt seien. In der Not würden dann viele bei fossilen Energieträgern bleiben und nicht auf Erneuerbare umsteigen, weil deren Bereitstellung jahrelang dauere.

Warnung vor hohen Kosten durch Folgen des Klimawandels

Carolin Schenuit, Vorständin des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, wies auf die Notwendigkeit einer gelingenden Wärmewende hin – auch aus finanziellen Gründen: „Wir haben bis 2040 noch 15 Jahre, und wir sehen einen zunehmend eintretenden Klimawandel, der im Übrigen auch mit erheblichen Kosten einhergeht. Also es ist jetzt wirklich, wirklich wichtig, quasi eingeschlagene Pfade nicht wieder zu verlassen oder infrage zu stellen.“

