Experten rechnen mit weiterer Entspannung der Hochwasserlage

In den Überflutungsgebieten herrschte noch einmal Verunsicherung, weil es am Wochenende erneut starke Regenfälle gab. Die Pegelstände stiegen auch, doch längst nicht so dramatisch wie zuvor.

Nach erneuten Regenfällen sind die Pegelstände an den Flüssen in Südbayern am Montag erneut teilweise angestiegen. Die Experten des Hochwassernachrichtendienstes (HND) erwarteten noch ein weiteres leichtes Ansteigen im Laufe des Tages.

Im niederbayerischen Passau war am Montag weiterhin die zweithöchste Warnstufe 3 erreicht, ansonsten wurden in den Hochwassergebieten die Meldestufen 1 und 2 erreicht. Die teilweise heftigen Niederschläge am Wochenende hatten allerdings nicht zu dem von manchen befürchteten erneuten starken Anschwellen der Flüsse geführt.

Der HND geht davon aus, dass sich die Hochwasserlage dann am Dienstag weiter entspannen kann. Der deutsche Wetterdienst kündigte bis Mittwoch im Freistaat nur noch leichten bis mittleren Regen an. Obwohl in vielen Gegenden Betroffene und Einsatzkräfte weiterhin damit beschäftigt sind, die Schäden zu beseitigen, wurde der Katastrophenfall am Montag in weiteren Regionen aufgehoben. Die Stadt Regensburg und der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen teilten das Ende des Ausnahmezustandes mit.

