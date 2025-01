Experten entschärfen Fliegerbombe in Augsburger Wohngebiet

Symbolbild - Blaulicht - In Augsburg ist eine Bombe auf einer Baustelle gefunden worden. (Symbolbild) - Foto: David Inderlied/dpa

Auf einer Baustelle in Augsburg taucht eine Fliegerbombe auf. Mehrere Gebäude müssen geräumt werden, damit das Räumkommando seiner Arbeit nachgehen kann.

Experten der Kampfmittelbeseitigung konnten in Augsburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. „Die Entschärfung ist ohne besondere Vorkommnisse erfolgreich beendet“, teilte die Polizei am Abend mit. Wie viele Personen davon betroffen waren, blieb zunächst offen.

Nach dem Fund der Fliegerbombe auf einer Baustelle in der Tiroler Straße in einem Wohngebiet waren zwischenzeitlich in einem Radius von 350 Metern mehrere Gebäude evakuiert worden. Zudem war der Verkehr um die Sperrzone herum geleitet worden.

Immer wieder Bombenfunde in Augsburg

In Augsburg muss immer wieder mit Bombenfunden gerechnet werden. Ziel heftiger Flächenbombardements im Zweiten Weltkrieg waren Augsburger Stadtteile, in denen die Rüstungsindustrie ihren Standort hatte. Darunter etwa die nördliche Innenstadt und der Stadtteil Haunstetten. Wie viele Blindgänger aktuell noch im Erdreich liegen, kann nicht genau bestimmt werden.

