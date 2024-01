Exotische Spinne in Supermarkt gefunden: Entwarnung

Mitarbeiter eines Supermarkts in Oberfranken haben am Samstag vor Ladenöffnung zwischen Bananen eine exotische Spinne entdeckt. Experten gaben Entwarnung, wie die Polizei mitteilte. Bei der Spinne habe es sich nicht - wie anfangs vermutet - um eine Art der Bananenspinne gehandelt, sondern um eine Riesenkrabbenspinne. Für den Menschen geht von dieser Spinnenart laut Polizei keine große Gefahr aus. Feuerwehrkräfte fingen die Spinne in dem Supermarkt in Bindlach (Landkreis Bayreuth) ein. Das Tier wurde zu einem fachkundigen Experten gebracht. Verletzt wurde niemand.

